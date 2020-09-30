Osmaniye’den çalınan otomobil Kilis’te yakalandı

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Osmaniye’den çalınan otomobil Kilis’in Musabeyli ilçesinde jandarma tarafından yakalandı.

Musabeyli ilçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 29 Musaybeli ilçesihe bağlı Madenyolu Köyünde Ş.Y. yönetimindeki 80 BB 791 plakalı otomobil durduruldu. Otomobilin sorgusunda, aracın Osmaniye’den çalındığı belirlendi. Araçta yapılan armada ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Ş.Y. gözaltına alındı.

Jandarma tarafından soruşturma sürdürülüyor.

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