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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ulusal Psikolojik Danışmanlar haftası etkinliği

İHA

Ulusal Psikolojik Danışmanlar haftası etkinliği

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Kilis il Temsilcisi Mecit Bahadır Koşar ile yönetim kurulu üyeleri 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u ziyaret ettiler.
Kilis il Temsilcisi Mecit Bahadır Koşar beraberinde yönetim kurulu üyelesi7 Aralık Üniversitesi PDR Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Yıldız Burcu Doğan, Psk. Dan. Emrullah Abay ve Uzm. Psk. Esra Ceştan, Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi. Ulusal Psikolojik Danışmanlar Haftası kapsamında 30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar günü ve haftasını kutlayan Rektör Karacoşkun, psikolojik danışmanlığın ve ruh sağlığı hizmetlerinin işin ehli kişilere teslim edilmesinin önemini vurguladı.
Dernek faaliyetleri hakkında detaylı bilgilerin paylaşıldığı görüşmede, Covid19 pandemi sürecinde birlikte yapılabilecek çalışmalar konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu.

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