Kanser tedavisinde zeytin çekirdeği umudu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanser tedavisinde zeytin çekirdeği umudu

İHA

Kanser tedavisinde zeytin çekirdeği umudu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevgi Gezici, Kilis yağlık zeytin çeşidinden elde ettikleri zeytin çekirdekleri ile yapmış oldukları uzun süreli bilimsel araştırmaları doğrultusunda, zeytin çekirdeğinin kanser hücrelerinin gelişimini engellediği sonucuna vardıklarını söyledi.
Doç. Dr. Sevgi Gezici, doktora ve doktora sonrası araştırmalarında Amerika, Japonya, İtalya, Rusya ve İspanya başta olmak üzere pek çok ülkede araştırmacı olarak bulunduğunu ifade ederek, "Araştırma ekibimiz ve bu ekipte yer alan ulusal ve uluslararası bilim insanları ile birlikte kanser araştırmalarında tıbbi ve aromatik bitkiler ve bu bitkilerden elde dilen doğal ürünler üzerine pek çok çalışmalar ve projeler hayata geçirdiklerini, uzun zamandan bu yana da Kilis yağlık zeytin ağacından elde edilen zeytinyağı ve bitkinin farklı kısımlarının biyolojik aktiviteleri ile zeytin çekirdeğinin kanser gelişimi üzerine etkinliğini araştırıyoruz” dedi.
Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevgi Gezici, dünya genelinde pek çok hastalığın tedavisinde tamamlayıcı tıp olarak ve hastalığa karşı etkili ilaçların geliştirilmesinde doğadan gelen şifa olarak nitelendirilen ‘Şifalı bitkiler ve doğal ürünlere’ ciddi bir yönelimin olduğunu ifade ederek, “Şifalı bitkiler arasında yer alan ve Ülkemizde bol bulunan zeytinin sadece meyvesi ve yağı değil; aynı zamanda çekirdeği de sağlık açısından oldukça önem arz etmektedir. Anadolu Halk Hekimliğinde her derde deva olarak bilinen ve özellikle sindirim sistemi rahatsızlıklarında, özellikle gastrit ve ülsere iyi geldiği bilinen zeytin çekirdeği, hemoroit hastalığında ve ayrıca kötü kolesterolün azaltılmasında ve şeker hastalığında kullanılmaktadır’ ifadesini kullandı.

“Mide ve kolorektal kanser tedavisinde zeytin çekirdeği”
Sağlık üzerine faydaları kanıtlanmış ve kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi olan zeytinin, yağından sonra çekirdeklerinin de sağlık açısından önemli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Gezici, ekibi ile birlikte yapmış oldukları bilimsel proje ve çalışmalarla, zeytin çekirdeklerinin özellikle kanser tedavisinde kullanılma potansiyeline sahip olduğunu ortaya koyduklarını ifade etti. Gezici, "Araştırmada zeytin çekirdeklerinin mide ve kolorektal kanserlerinde kanserli hücrelerin gelişimini engellediğini ve aynı zamanda hücrelerin çevre dokulara metastaz yaparak yayılma hızını azalttığını tespit ettik. Zeytin çekirdeği ile ilgili çalışmalarının devam ediyor. Yurt dışından araştırmacılar ile birlikte yürüttükleri projelerinin bir sonraki adımında, çekirdekten elde edilen aktif bileşiklerden kanser tedavisinde kullanılma potansiyeline sahip ilaç etken maddeleri elde etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi. Çalışmalarımızda bizi başarıya ulaştıran tabiki çoklu faktörlerin uyumlu bir şekilde bir araya gelmesi oldu ve bizlere destek veren kişi, kurum, kuruluş ve ciddi bir özveri ve uyum içerisinde çalışan bir ekibin ürünü olarak güzel işler ortaya çıkıyor. Proje çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımızın destek ve katkıları yadsınamaz’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Verimli ve etkili ders çalışma teknikleri anlatıldı
YEREL HABERLER Verimli ve etkili ders çalışma teknikleri anlatıldı
Osmaniye'den çalınan otomobil, Kilis´te bulundu
YEREL HABERLER Osmaniye'den çalınan otomobil, Kilis´te bulundu
Ulusal Psikolojik Danışmanlar haftası etkinliği
YEREL HABERLER Ulusal Psikolojik Danışmanlar haftası etkinliği
Osmaniye’den çalınan otomobil Kilis’te yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye’den çalınan otomobil Kilis’te yakalandı
Kilis’te İtfaiye haftası etkinliği
YEREL HABERLER Kilis’te İtfaiye haftası etkinliği
Ulusal psikolojik danışmanlar haftası etkinliği
YEREL HABERLER Ulusal psikolojik danışmanlar haftası etkinliği
Görüntü kirliliğine neden olan bina yıkılacak
YEREL HABERLER Görüntü kirliliğine neden olan bina yıkılacak
Kilis´te 2 araç çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kilis´te 2 araç çarpıştı: 5 yaralı
Kilis’te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kilis’te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Zabıtadan hurdacılara denetim
YEREL HABERLER Zabıtadan hurdacılara denetim

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X