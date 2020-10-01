Başkan Bulut başarılı sporcuyu kabul etti

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Atletizm Gençler Balkan Şampiyonası 400 metre Engelli Kategorisinde 2. olarak dereceye giren başarılı sporcu Meryem Aygün ile bir araya geldi.

Atletizm Gençler Balkan Şampiyonası 400 metre Engelli Kategorisinde 2. olan Meryem Aygün ile Antrenörü TülaySercan Yavuz ile bir araya gelerek, başarılı sporcu ve antrenörlerini tebrik etti.

Başkan Bulut, Kilisli sporcuların başarılarının göğüslerini kabarttığını, her zaman destek olacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.