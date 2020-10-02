Kilis’te tarımsal olarak önemli bir yer tutan bademin hasadında sona gelinirken, kabuklu bademin kilosu cinsine göre 715 TL’den, kabuksuz badem 5055 TL’den alıcı buluyor.

Kilis’te geçen ay başlanan badem hasadında sona gelindi. Bir haftaya kadar Kilis’te badem hasadının sona ermesi bekleniyor. Kilis’in en büyük badem yetiştiricisi olan Vasıf Akıncı, badem hasadında son bir hafta içerisinde bulunduklarını ifade ederek, “Badem fiyatlarında bir kısım düşmeler var ama inşallah daha iyi olacağını düşünüyorum. Badem çeşitlerine göre fiyatları değişiklik oluyor. Takım sert badem dediğimiz bademin kabuklu kilosu 7 TL’den satılıyor. Diğer badem çeşitleri de kilosu 1015 TL’den kabuklu badem fiyatları alıcı buluyor. Badem içinin kilosu şu an 5055 TL’den satılıyor. 6070’e kadar da satan var. Ama çiftçi olarak kilosu 5055 TL’den fazla gideceğini tahmin etmiyorum. Badem üreticisi olarak en büyük sorunumuz, iklim şartları ve üretimdeki maliyetler, devletimizden her zamankinden daha fazla destek bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.