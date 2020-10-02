İl Sağlık Müdürü Arık, Covid-19'a yakalandı

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Kilis İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, korona virüse (Covit 19) yakalandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, korona virüs belirtileri nedeniyle test yaptırdı. Testin sonucunun pozitif çıkması üzerine evinde izole olarak tedavisine başlanan Arık'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

57 yaşındaki Dr. Arık’ın, Türkiye’de ve Suriye’de korona virüs tedbirlerinin etkin bir şekilde uygulanması için bizzat denetimlere katıldığı biliniyordu.

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