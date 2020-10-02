Sınırdan ayakkabılarına gizlediği 2 kilo altınla geçmeye çalıştı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) KİLİS´teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan otomobille Türkiye´ye giriş yapmak isteyen kişinin ayakkabılarının içinde, 2 kilo 193 gram hurda altın ele geçirildi.

Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye´den Türkiye´ye giriş yapmak için sınır kapısına otomobiliyle gelen Suriye uyrukluya, şüphe üzerine üst araması yaptı. Şüphelinin ayakkabılarında, şeffaf poşetler içinde toplam 2 kilo 193 gram hurda altın ele geçirildi. Suriyeli hakkında, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet'ten hakkında soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2020-10-02 15:40:00



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