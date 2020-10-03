Kilis’te yeşil alanlar elden geçiriliyor

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Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki mezarlıklar, park, bahçe, cadde ve refüjlere bakım yapılıyor.

Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Kilis merkezde bulunan parkların banklar, oyun guruplarının bakımı ve onarımları yapılıyor. Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Park, bahçe, cadde ve refüjlere bakımları yeşil alanlardaki çim biçme, ağaç budama, bakım onarım ve sulama çalışmalarımız hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

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