Çobanbey Sınır Kapısı'nda tabanca ele geçirildi

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen Suriye uyruklu kişinin valizinde tabanca ele geçirildi.

Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Suriyelinin valizinde şüphe üzerine arama yaptı. Aramada bir tabanca ele geçirildi. Ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2020-10-06 10:00:30



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