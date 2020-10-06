Çobanbey Sınır Kapısı'nda tabanca ele geçirildi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen Suriye uyruklu kişinin valizinde tabanca ele geçirildi.
Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Suriyelinin valizinde şüphe üzerine arama yaptı. Aramada bir tabanca ele geçirildi. Ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2020-10-06 10:00:30
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.