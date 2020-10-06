Ticari araçlara korona denetimi

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

Kilis’te, kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel firmalara personel taşımacılığı yapılan servis araçları denetledi.

Kilis Belediyesi sınırları içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel firmalara personel taşımacılığı yapılan servis araçları Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetledi. Denetimde Korona virüs tedbirleri başta olmak üzere genel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına, araçların ve şoförlerin uygunluğu denetlettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.