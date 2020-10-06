Ticari araçlara korona denetimi

Kilis’te, kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel firmalara personel taşımacılığı yapılan servis araçları denetledi.
Kilis Belediyesi sınırları içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel firmalara personel taşımacılığı yapılan servis araçları Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetledi. Denetimde Korona virüs tedbirleri başta olmak üzere genel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına, araçların ve şoförlerin uygunluğu denetlettiği bildirildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.