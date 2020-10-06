Kilis'te Korona virüs denetimleri

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Kilis’te korona virüs ile mücadele kapsamında il ve ilçelerde ''Sağlık için hepimiz için'' sloganıyla denetimler sürüyor.

Kilis il merkezinde, Kilis Valiliği bünyesinde il müdürlerinin katılımıyla yapılan denetimler, Elbeyli Kaymakamı Yusuf Turan, Polateli Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval başkanlığında ilçe merkezlerinde ''Sağlık için hepimiz için'' sloganıyla yapılan denetimler Kilis ve ilçelerinde yapılıyor. Denetimlerin gece gündüz demeden ansızın yapıldığı, kurallara uymayanlara idare işlem yapıldığı bildirildi.

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