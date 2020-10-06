Elbeyli'deki parklar onarılacak

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Kilis’in Elbeyli ilçe Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, ilçede bulunan ve yeni yapılacak olan park alanlarınnda iceleme yaparak, gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda talimat verdi.

Belediye Başkanı Şimşek, Yazı İşleri Müdürü Mehmet Doğan Heno ve Mimar İbrahim Halil Kara Elbeyli ilçesindeki parklarda incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, parkların eksikliklerini ise yerin de gördü. Parkların eksikliklerinin giderilmesi ve çalışmaların hızla tamamlanması konusunda talimat veren Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, "İlçemizdeki mevcut ve yapılacak olan park alanlarını yerinde incelemede bulunarak gerekli düzenlemelerin yapılması talimatını verdim. Yapılan keşif ve saha araştırmalarında, ilçemizdeki yeni parkların son durumu ve eksiklikleri konusundan bizzat yerinde incelemelerde ve karşılıklı görüş alış verişinde bulunulduk” dedi.

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