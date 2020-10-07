Üzümün taneden pekmeze uzanan yolculuğu

Kilis’te yaş üzümün taneleri zorlu işlemlerin ardından kış mevsiminin önemli besin kaynaklarından olan pekmeze dönüşüyor. Bölgedeki fabrikalarda ve evde çeşitli yöntemlerle yapılan doğal pekmezin kilosu 2030 TL arasında satışa sunuluyor.

Türkiye’de bağcılık yapılan kentlerden Kilis’te üzüm taneleri, suyunun sıkılması ve dev kazanlarda kaynatılması gibi farklı aşamaların ardından pekmeze dönüşüyor. Bu yıl tane üzümün istediği değeri bulamadığını belirten üreticiler, üzümlerden pekmez yapmaya yöneldi. Musabeyli ilçesine bağlı birçok köyde pekmez üretim tesisi kuruldu. İlçeye bağlı Çayıraltı köyünde kurulan pekmez üretim fabrikasında teknolojik imkanlarla üzüm pekmezi üretimi yapılıyor. Üzüm bağlarından toplanan üzümler, fabrikaya getirildikten sonra ilk önce yıkanıyor. Çöpü ve dış kabuğu çıkarıldıktan sonra presle üzümün suyu çıkarılıyor. Daha sonra üzüm dinlendirme tanklarında bekletildikten sonra kaynatılarak pekmez haline getiriliyor.

Pekmez üreticisi Mehmet Gün, 6 yıldır pekmez üretimi yaptığını ifade ederek, “Çevre köylerdeki üzüm bağlarından toplanan üzümleri pekmeze dönüştürüyoruz. Üzümleri çiftçiden satın alıyoruz veya kiralama yöntemine gidiyoruz. Tesisimizde yaklaşık günde 20 ton yaş üzüm işliyoruz. Çiftçilerimiz üzümden yapılan pekmezlerini alıyorlar, satmak isteyen üreticilerin pekmezini de satın alıyoruz. 23 ton pekmez üretecek kapasitemiz var. Yaş üzümden sezonda yaklaşık 100 ton pekmez üretimi yapıyoruz. 2020 yılı pekmez döneminde pekmezin kilosu 2030 TL civarında alıcı buluyor” dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, üzüm pekmezinin bölge için önemli olduğunu ifade ederek, “Pekmez insan için çok faydalıdır. Bu yıl üzüm para etmeyince çiftçilerimiz, üzümlerini pekmeze dönüştürmeye başladı. Bu yıl yaş ve kuru olarak satılan üzümlerin para etmemesi nedeniyle, pekmeze dönüştürülüyor. Kilis’ten pekmez en çok soğuk iklime sahip olan doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine gönderiliyor. Rusya’ya dahi gönderiliyor. Soğuk iklimin olduğu yerlerde pekmez daha fazla tüketildiği için buralara gönderiliyor. Bilim adamları pekmezin sağlık açısından önemli olduğunu söylüyorlar. İlimiz için pekmez önemli bir yere sahiptir Pazar olarak, pekmezin kilosu 2030 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.