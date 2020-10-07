Kilis'te üretilen pekmez Rusya'ya gönderiliyor



Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS´te, taze üzümle pekmez yapımına başlandı. Şifa deposu olan doğal üzüm pekmezi, yurt içinin yanı sıra başta Rusya olmak üzere soğuk iklime sahip ülkelere gönderiliyor.

Türkiye´de üzüm üretiminde önemli bir yere sahip olan Kilis´te hasadın ardından pekmez yapımı mesaisine başlandı. Bu yıl yaş üzümün kilo fiyatı beklenenin altında olunca, üreticiler pekmeze yöneldi. Musabeyli ilçesine bağlı birçok köyde kurulan pekmez üretim tesislerinde, üzüm pekmezi üretiliyor. Çayıraltı köyü ve çevresinde hasadı yapılan yaş üzümler de köydeki pekmez üretim fabrikasında son teknolojik imkanlarla pekmeze dönüşüyor. Bağlardan toplanıp, fabrikaya getirilen üzümler, önce yıkanıyor. Daha sonra çöpü ve dış kabuğu çıkarıldıktan sonra presle üzümün suyu çıkarılıyor. Dinlendirme tanklarında bekletilen üzümler, ardından kaynatılarak pekmez haline getiriliyor.

'SEZONDA 100 TON PEKMEZ ÜRETİLİYOR'

Tesisin sahibi Mehmet Gün, günde 20 ton yaş üzüm işlediklerini belirterek, "Çevre köylerdeki üzüm bağlarından toplanan üzümleri pekmeze dönüştürüyoruz. Üzümleri çiftçiden satın alıyoruz veya kiralama yöntemine gidiyoruz. Tesisimizde yaklaşık günde 20 ton yaş üzüm işliyoruz. Çiftçilerimiz üzümden yapılan pekmezlerini alıyorlar, satmak isteyen üreticilerin pekmezini de satın alıyoruz. 2-3 ton pekmez üretecek kapasitemiz var. Yaş üzümden sezonda yaklaşık 100 ton pekmez üretimi yapıyoruz. 2020 yılı pekmez döneminde pekmezin kilosu 20-30 TL civarında alıcı buluyor" dedi.

'RUSYA'YA PEKMEZ GÖNDERİLİYOR'

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir ise üzüm pekmezinin bölge için önemli olduğunu ifade ederek, "Pekmez insan için çok faydalıdır. Bu yıl üzüm para etmeyince çiftçilerimiz, üzümlerini pekmeze dönüştürmeye başladı. Bu yıl yaş ve kuru olarak satılan üzümlerin para etmemesi nedeniyle, pekmeze dönüştürülüyor. Kilis´ten pekmez en çok soğuk iklime sahip olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine gönderiliyor. Rusya´ya dahi gönderiliyor. Soğuk iklimin olduğu yerlerde pekmez daha fazla tüketildiği için buralara gönderiliyor. Bilim adamları pekmezin sağlık açısından önemli olduğunu söylüyorlar. İlimiz için pekmez önemli bir yere sahiptir Pazar olarak, pekmezin kilosu 20-30 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2020-10-07 10:02:30



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