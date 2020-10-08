Çevreyi kirleten pazar esnafına ceza

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Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çevreyi kirleten semt pazarı esnaflarına idare işlem yapılmaya başlandı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine kent merkezinde çevre kirliliği ile ilgili mücadele son hız devam ediyor. Zabıta ekipleri, denetimleri sıklaştırdı. Semt pazarlarında tezgah açan Pazar esnafını , çevre kirliliğine sebebiyet verenler hakkında idari işlemler yaptı. Çevreyi kirleten inşaat malzemesi dökenlere de Zabıta ekiplerini cezai işlem yaptıkları bildirildi.

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