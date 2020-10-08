Okulların açılması esnafı da mutlu etti

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Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Yardımcısı ve Terziler Odası Başkanı Mehmet Arslan, Okulların açılmasının esnafı mutlu ettiğini, piyasaların hareketleneceğini söyledi.

Terziler Odası Başkanı Mehmet Arslan, 6 aydır okulların kapalı olması nedeniyle esnafların mağdur olduğunu ifade ederek, “Okul kıyafetleri satan ve imal edenler başta olmak üzere odamıza bağlı ayakkabıcılar ile tüm esnafımız okulların açılması nedeniyle hareketlilik yaşanacaktır. Terzi esnafımızın da işlerinde artış yaşanacaktır. 6 aydır iş yapamayan esnafımıza okulların açılması can suyu olacak. Okulların açılması tüm piyasaya canlanmaya yol açacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın okulların açılması kararını destekliyoruz. Aylardın siftah dahi etmeyen, iş yeri kiralarını dahi ödemekte sıkıntı çeken esnafımız okulların açılmasıyla birlikte eski günlerine dönecektir. Konfeksiyonlarımız da, terzilerimizde, ayakkabıcılarımızda, yemek sektöründe, giyim sektöründe canlanma olacaktır. Aslında tüm esnafımıza büyük katkısı olacaktır” dedi.

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