Motosiklet parkları sorun oluyor

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Kilis’te, gelişi güzel park edilen motosikletler nedeniyle vatandaşlar sokakta yürüyemez hale geldi.

Halkın yoğunluk olarak kullandığı alış verişin kalbi olan Paşa Hamamı civarında dar sokaklara gelişi güzel olarak park edilen motosikletler nedeniyle vatandaşlar çarşıda yürüyemez hale geldi. Bir çok esnafında iş yerlerinin önüne motosikletlerini park etmesi nedeniyle vatandaş ne yapacağını şaşırdı. Vatandaşlar, gelişi güzel park edilen motosikletler ile ilgili emniyetin çalışma yapması gerektiğini, çarşıda yürüyemez hale geldiklerini ifade ettiler.

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