Zeytinyağı üretim sezonu toplantısı

Kilis’te, yaklaşan zeytin hasadı nedeniyle Zeytinyağı Fabrikalarının temsilcileri ile zeytinyağının kalitesinin arttırılması ile ilgili yeni uygulamalar konusunda ve bu üretim sezonunda Covid19 ile ilgili fabrikalarda uygulanacak tedbirler hakkında toplantı yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu başkanlığında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen toplantı da Zeytinyağı Fabrikalarının temsilcileri ile zeytinyağının kalitesinin arttırılması ile ilgili yeni uygulamalar konusunda ve bu üretim sezonunda Covid19 ile ilgili fabrikalarda uygulanacak tedbirler ele alındı.

Toplantıda daha önceden tespit edilen zeytinyağı üretimindeki yanlış uygulamalar ve çözüm önerileri ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Çiftçilerin de yakından ilgilendiren yanlış hasat yöntemi, taşıma ve bekletme gibi sorunlardan dolayı zeytinyağımızın kalitesinin olumsuz yönde etkilendiği belirtilerek yeni sezonda bazı kuralların fabrikacılar tarafından uygulanmasına karar verildi. Yeni sezonda taşıyla, çamuruyla, dal ve yaprakları ile getirilen zeytin tanelerinin fabrikalarca işlenmemesi konusunda karar alındı.

İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu “ Bu sezonda daha önceki üretim sezonlarından farklı olarak bazı yeni kuralların koyulması gerektiğini belirterek, “ Bu kuralların uygulanması ile çiftçilerimizin ürettiği zeytinyağının kalitesinin arttırılarak çiftçilerimizin ekonomisine katkı sağlanmasının hedefleniyor. Çiftçilerimizden isteğimiz hasat ettikleri zeytini taşıyla, çamuruyla, dalı ve yaprakları ile fabrikalara getirmemesidir. Fabrikalarda bu sezonda taşlı, çamurlu, küflenmiş, bekletilerek kızışmış, içerisinde sıkım makinelerince ayrılamayacak kadar fazla yaprak bulunan zeytin tanelerinin işlenmesi yasaklanmıştır. Bu zeytin tanelerini işleyen fabrikalara yeni sezonda işlem uygulayacağız. Bu tür zeytinler işlendiğinde fabrikadaki hatlar kirlenmekte ve temiz zeytin getiren çiftçilerimizin de zeytinyağının aynı hatta işlenmesi ile kalite kaybı oluşmaktadır. Bütün çiftçilerimizden bir yıl boyunca gözü gibi baktığı bahçesinden topladığı zeytinlere gerekli değeri ve emeği vererek fabrikalara getirmesini bekliyoruz” dedi.

Ayrıca fabrikalarda sıkım sıcaklığının en fazla 37C de olması yönünde karar alındı. Konuyla ilgili konuşan Kökçüğlu “ Çiftçilerimizin daha sıcak sıkımla daha fazla yağ alındığı yönünde oluşan kanısını yıkmamız gerekiyor. Daha fazla sıcaklık ile zeytinyağımızı zehir ediyoruz. Çiftçilerimizin daha fazla gelir elde etmesi yine çiftçilerimizin kendi ellerinde. Zeytinimize hasat, taşıma, bekletme ve işleme gibi konularda gerekli hassasiyeti gösterirsek Zeytinyağımız bize beklediğimiz geliri verecektir.”

Covid 19 tedbirleri kapsamında fabrikalarda yemek ve ikramlar yasaklandı

Yeni sezonda Covid19 ile ilgili bazı zorunlu uygulamaların olacağını belirten Kökçüoğlu “ bu sezonda fabrikalarda yemek ve çay gibi ikramların yasaklandığını, sadece bardak veya şişe su ikramı yapılabileceğini, fabrikaya sadece sırası gelen çiftçilerimizin gelmelerini istiyoruz. Covid19 hastalığına karşı herkesin alınan kurallara uymasını beklediğini” belirterek bereketli bir sezon geçirilmesi yönünde temenni ediyorum” ifadesine ver verdi.

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