Zeytinde erken hasat uyarısı

Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği (KİZADER) Başkanı ve 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Bazı üreticilerin erken hasada başladığını, erken hasadın zararları olduğunu söyledi.

Şekeroğlu, Havaların oldukça sıcak olması, zeytinlerin olgunlaşmasının tamamlanmamasından dolayı çok erken dönemde yapılan hasatlarda yağ veriminin oldukça düşük olacağını, zeytinyağında hamlık kusurunun ortaya çıkabileceğini ifade etti. Kilis için erken hasat döneminin Ekim ayı sonu ve Kasım ayı başı olduğunu belirten Prof. Şekeroğlu, “Nitekim geçtiğimiz yıl Avrupa’da 'Berlin Global Olive Oil Awards2020' San Remo Masters of Olive Oil 2020 Uluslararası Zeytinyağı Yarışması’ ödülleri toplayan Kilis Yağlık Monokültür zeytinyağının Kasım ayının ilk haftasında hasat edilen zeytinlerin soğuk sıkımı ile elde edildi. Önemli olan Yüksek kalitede en fazla verime ulaşmaktır. Çok erken dönemde hem yağ verimin oldukça düşük olacağını, hava sıcaklığının yüksek olmasından dolayı da soğuk sıkımın mevcut sistemlerde mümkün olmayacaktır, Hem de zeytinyağında hamlık kusurundan dolayı yemeklik tüketimde tercih edilmeyecektir. Ayrıca, zeytin ağaçlarının altına dökülen tanelerin asıl ürüne karıştırılmaması gerektiğini, zeytinlerin çuvallara değil de kasalara toplanmasının ezilme, kızışmaküflenme ve dolayısıyla da yağın asitliğinin yükselmesini önleyeceğini, toplanan zeytinlerin aynı gün içerisinde bekletilmeden ve düşük sıcaklıklarda sıkılması gerekiyor. Bu hususlara uyulması halinde sağlıklı, kaliteli ve yüksek verimli zeytinyağının üretilmesinin mümkündür” dedi.

Prof. Şekeroğlu, Yeni hasat döneminde zeytin üreticilerine bereketli bir üretim sezonu, bol kazanç dilediğini, özellikle yaklaşan kış döneminde, sağlıklı bir yaşam için herkesin zeytin ve zeytinyağı yemesini, cilt sağlığı için de zeytinyağını doğrudan ve zeytinyağlı ürünler şeklinde tüketmesini sözlerine ekledi.

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