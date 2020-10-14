Zeytinyağı fabrikalarında korona tedbirleri alınacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zeytinyağı fabrikalarında korona tedbirleri alınacak

İHA

Zeytinyağı fabrikalarında korona tedbirleri alınacak

Kilis Valiliği zeytin hasadı öncesinde bir dizi karar alarak Zeytinyağı Fabrikalarında alınacak korona virüs tedbirleri belirledi.
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi gereği toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu anılan Kanunun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca Kilis’te faaliyet gösteren zeytinyağı fabrikalarının alması gereken korona virüs tedbirlerini belirledi.
Valilikten yapılan açıklamada, “Zeytinyağı fabrikalarının girişlerine ve görünür diğer uygun yerlerine COVID19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişlerin el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar asılmasına, anılan fabrika ve işletmelerde mahsulünü getirenlere paketli su hariç yiyecekiçecek ikramı yapılmasının yasaklanmasına, yoğunluğu ve mesafe kurallarına aykırılığı önlemek için çiftçilerin işletmelere randevu usulü ile çağırılmasına, işletme içerisine sadece zeytin sıkımı yapılan çiftçinin girişine izin verilmesine, fabrika sahası içinde bulunan herkesin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasına, işletmelerce yoğunluğun önlenmesi, mesafe ve maske kuralına uyulmasını temin etmek için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına, iş bu kurul kararının anılan fabrika ve işletmelere İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tebliğ edilmesine, anılan işletmelerin Valiliğimiz İl Salgın Denetim Merkezi koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetlenmesine, Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi” ifadesine ver verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Darp ederek telofon gasp eden 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Darp ederek telofon gasp eden 2 kişi yakalandı
İlçe Kaymakamları Rektörü Karacoşkun’la bir araya geldiler
YEREL HABERLER İlçe Kaymakamları Rektörü Karacoşkun’la bir araya ...
Zeytinde erken hasat uyarısı
YEREL HABERLER Zeytinde erken hasat uyarısı
Kilis’te tarihi mezarlıklar elden geçiriliyor
YEREL HABERLER Kilis’te tarihi mezarlıklar elden geçiriliyor
Başkanlık koltuğuna oturan fazla yaşamıyor Kilis Belediye başkanlarının acı kaderi Kilis Belediye Başkanlığına seçilen başkanların bazıları silahlı saldırı sonucu öldü, bazıları fiziki saldırıya uğrarken, bazısı ise rahatsızlanarak öldü
YEREL HABERLER Başkanlık koltuğuna oturan fazla yaşamıyor Kilis ...
Zeytinyağı üretim sezonu toplantısı
YEREL HABERLER Zeytinyağı üretim sezonu toplantısı
Kilis Belediye Başkanı Bulut son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kilis Belediye Başkanı Bulut son yolculuğuna ...
Görev yaptığı belediyeye son kez getirildi
YEREL HABERLER Görev yaptığı belediyeye son kez getirildi
Kilis Belediye Başkanı Bulut, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kilis Belediye Başkanı Bulut, hayatını kaybetti
Kilis Belediye Başkanı Bulut hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kilis Belediye Başkanı Bulut hayatını kaybetti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X