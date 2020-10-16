Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'nda bir TIR´da yapılan aramada, bomba yapımında kullanılan 3 ton 600 kilo potasyum nitrat ele geçirildi.
Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ve Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye´den Suriye´ye gidecek bir TIR'ı durdurdu. İhracat beyannamesinde gübre yüklü olduğu beyan edilen TIR'da yapılan aramada 25 kiloluk çuvallar içinde 3 ton 600 kilo potasyum nitrat ele geçirildi. Bomba yapımında kullanıldığı belirtilen potasyum nitrata el koyan ekipler, TIR'da bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2020-10-16 12:10:12
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