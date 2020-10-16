Rektörü Karacoşkun 2020-2021 Akademik yılı açılış törenine katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektörü Karacoşkun 2020-2021 Akademik yılı açılış törenine katıldı

İHA

Rektörü Karacoşkun 2020-2021 Akademik yılı açılış törenine katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde 20202021 Yükseköğretim akademik yılı açılış törenine katıldı.
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde düzenlenen 20202021 akademik yılı açılış törenine katıldı.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren YÖK Başkanı Yekta Saraç, Üniversitelerin Akademik Yıl Açılış Töreni’nin, son 4 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde icra edilmekte ve bu törende YÖK Üstün Başarı Ödülleri’nin, sahiplerine verilmekte olduğunu belirterek dünya genelindeki salgın nedeni ile zor zamnalar geçirdiğimiz bu günlerde, gerçekleştirilen bu törenin herkesin çalışma azmini güçlendirdiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Korona virüs salgını sebebiyle bir hayli zor şartlarda yürütülüyor olsa da akademik eğitim ve öğretimin kesintisiz devam etmesi çok önemlidir. Uzaktan eğitim tecrübesi elbette değerlidir ama örgün eğitimin yerini tutmayacağı açıktır. İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitimöğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitimöğretimi başlatmayı hedefliyoruz” dedi.
Ayrıca Erdoğan, “Tüm dikkatimizi, vaktimizi çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için verirken onların gönül dünyalarını zenginleştirmeyi de ihmal etmemeliyiz. Sadece maddi bilgilerle donanmış, manevi değerlerden yoksun bir nesil, milletçe en büyük felaketimiz olur” İfadesini kullandı
Tüm rektörlerin katıldığı yeni akademik yıl açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, verimli bir akademik yıl dileğinde bulunarak tüm akademisyenlere ve öğrencilere başarılar diledi.
Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, “YÖK Üstün Başarı Ödülleri” ni kazanan doktora öğrencileri ile danışman öğretim üyelerine ve kurumsal ödülleri almaya hak kazanan üniversitelerin rektörlerine ödüllerini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bulut’un mezarı ziyaretçi akınına uğradı
YEREL HABERLER Bulut’un mezarı ziyaretçi akınına uğradı
Bomba yapımında kullanılan 3 ton 600 kilo potasyum nitrat ele geçirildi
YEREL HABERLER Bomba yapımında kullanılan 3 ton 600 kilo potasyum ...
Bomba yapımında kullanılan 3 bin 600 kilo potasyum nitrat ele geçirildi
YEREL HABERLER Bomba yapımında kullanılan 3 bin 600 kilo potasyum ...
Sınırda pirinç kaçakçılığı
YEREL HABERLER Sınırda pirinç kaçakçılığı
Barkotlu terazi zorunluluğu uygulamasına geçirmesi isteniyor
YEREL HABERLER Barkotlu terazi zorunluluğu uygulamasına geçirmesi ...
Asfalt çalışmalarında sona gelindi
YEREL HABERLER Asfalt çalışmalarında sona gelindi
Zeytinyağı fabrikalarında korona tedbirleri alınacak
YEREL HABERLER Zeytinyağı fabrikalarında korona tedbirleri alınacak
Darp ederek telofon gasp eden 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Darp ederek telofon gasp eden 2 kişi yakalandı
İlçe Kaymakamları Rektörü Karacoşkun’la bir araya geldiler
YEREL HABERLER İlçe Kaymakamları Rektörü Karacoşkun’la bir araya ...
Zeytinde erken hasat uyarısı
YEREL HABERLER Zeytinde erken hasat uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X