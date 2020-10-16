Bomba yapımında kullanılan 3 ton 600 kilo potasyum nitrat ele geçirildi: '500 metrekare alanı etkiler' (2)

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE SERBEST BIRAKILDI

Kilis´in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı'nda Türkiye´den Suriye´ye giriş yapacak TIR'da ele geçirilen, bomba yapımında kullanılan 3 ton 600 kilo potasyum nitrat yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan ismi açıklanmayan 3 kişi, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri adli kontrol, ikisi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2020-10-16 18:10:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.