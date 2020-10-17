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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dr. Ender Saraç’tan korona virüse karşı çay formülü

İHA

Dr. Ender Saraç’tan korona virüse karşı çay formülü

Oylum Höyük’te Kilis zeytin ve zeytinyağı tanıtım günü etkinliğinde Dr. Ender Saraç, korona virüse karşı iyi geldiğini söylediği karışımlarla çay yaptı.
Zeytin ve zeytinyağı tanıtım günleri saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende bir konuşma yapan İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, İKA’nin zeytincilik sektörünün Kilis ilinde gelişimine yönelik birçok çalışma yaptıklarını ifade ederek, “Kurulduğumuz günden beri zeytincilik özelinde desteklediğimiz 12 farklı proje ile Kilis ilimizde yaklaşık 7 milyon TL’lik bir yatırım hacmi oluşturduk. Desteklediğimiz projeler kapsamında Kilis ilimizde zeytin işleme tesisi, zeytinyağı üretim tesisi kurduk, mevcut tesislerinin kapasitesini arttırdık, çiftçilerimize verimli ve kaliteli üretime yönelik eğitimler verdik, Kilis zeytin yağının yurt dışı fuarlarda tanıtımını yaptık. Şu an ise zeytin yağı üreticilerimize verimlilik, kalite, markalaşma ve satışpazarlama konularında yönetim danışmanlığı desteği sunma, zeytin ağaçlarının envanterinin hazırlanması ve asırlık ağaçlarımızın tescili, zeytin değer zinciri raporunun hazırlanması konusunda faaliyetler yürütüyoruz” dedi.
Kilis Valisi Recep Soytürk ise yaptığı konuşmada, "Geçen yıl yapılan Kilis Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Günü'nden sonra zeytinyağının tanıtımı için çalışmaya başladıklarını ifade ederek, “Üniversite, butik üretim yapan firmalar ve sektörün içerisindeki herkesle bir araya gelerek, kaliteli zeytinyağı üretebilirizin araştırmasına girdik. Bu çalışma sonrası dünya genelinde ödül alalım, bunun çalışmasını yaptık. Eğer zeytinyağı para ederse çiftçilerimizi kurallarına göre zeytinyağı üretimine yönlendirelim düşüncesi oluştu. Bu çerçevede sivil toplum örgütleri, üreticiler, fabrika sahipleriyle görüşmeler ve çalışmalar yaptık. Türkiye çapında yapılan bir yarışmada, Türkiye ikinciliği kazandık. Zeytinyağını yarışmadan önce 20 TL’ye satarken, yarışmadan sonra 100 liraya satılmaya başlandı. 20 lira yerine aynı zeytinyağı 100 liraya satmaya başladık, demek ki doğru yoldayız. Bu yıl daha çok firmamızın yarışmalara katılması gerekiyor. Daha iyi fiyatlara satmamız gerekiyor. Daha çok para kazanırsa, çiftçi, zeytin ağacıyla daha fazla çalışması demektir. Bu yıl ödül alacak firmaların daha çok olacağını düşünüyorum. En önemlisi burada töreni yapmamızın nedeni, Oylum Höyük’te 4 bin yıllık, zeytin çekirdekleri bulduk. Şu anki Kilis yağlık zeytiniyle aynı genlerden geldiğini ispat etmeye çalışıyoruz. Bu konuda 2 ayrı ekip çalışıyor. Bunu ispat ettiğimiz zaman Kilis zeytinyağını bir parça daha öne çıkaracaktır” dedi.
Daha sonra Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Oylum Höyük Kazı Başkanı Prof.Dr. Atilla Engin, Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Nuray Kurt tarafından zeytin ve zeytinyağının tarihsel yolcuğu konusunda panelist olarak konuşma yaptılar.

Dr. Ender Saraç’dan korona virüse karşı çay formülü
Ünlü Dr. Ender Saraç da zeytin ve zeytinyağının faydalarını anlattığı konuşmasından sonra, zeytin yaprağı, limon, zahter, sarımsaktan oluşan korona virüse karşı etkili olduğunu söylediği bir çay yaptı. Saraç, “Bu çay hem tansiyonunuzu düşürecek, hem korona virüsten koruyacak, hem kan şekerini düşürecek, damarları açacak müthiş bir çay, insülin direncine birebirdir. Aromatik bitkileri demlediğimiz zaman muhakkak üzerine kapatıyoruz. Aromatik yağlar içerisinde kalsın diye, bu çay tansiyonu düşürür, kolesterol düşürür, damar açar, korona virüse, hatta mantar ve diğer mikroorganizmaların üremesini yavaşlatır. insülin direncine iyi gelen, pandemi süresince aldığımız kiloları geri vermeye yardımcı olacak olan müthiş bir çay formülüdür. İçerisine direnci attırmak için bir parça limon koyuyoruz. Herkes evinde yapabilir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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