Kilis’te nar hasadı başladı

Kilis tarımında önemli bir yer tutan narın hasadına başlandı. Narın kilosu 3 TL’den alıcı buluyor.

Kilis’te 10 bin dekar alanda nar üretimi yapılırken, Ekim ayı içerisinde başlanan nar hasadının kasım ayı sonuna kadar süreceği tahmin ediliyor.

Kilis’te tarımsal anlamda getirisi fazla olduğu için hicaz narı 2006 yılından itibaren Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün teşvikleriyle ekilmeye başlandı. 3 yaşında iken verime binen hicaz narı üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Kilis’te 10 bin dekar alanda nar üretimi yapıldığını ifade ederek, “Narların çoğu hicaz narıdır. Hicaz narının olması nedeni ihracata yönelik olmasıdır. Avrupa’ya, Kanada’ya Irak’a İran’a gönderiliyor. Hicaz narının tam ekşi olmaması nedeniyle tercih ediliyor. Nar ne tatlı ne ekşidir. Kilis’te daha önce bahçe kenarlarında yetiştirilen nar, gün geçtikçe üretimi artıyor. Kilis nar üretimi açısından iklim olarak uygundur. Nar sofralık, olarak tüketildiği gibi ilaç endüstrisinde kullanılıyor. Nar üretiminin ilimiz, Türkiye açısından çok önemlidir. Nar suyunun faydalı olması nedeniyle tercih ediliyor. Nar tıbbı bitkiler arasında yer almaktadır. Şu an piyasada natın kilosu 2,5 3 TL arasında piyasaya girmektedir” dedi.

Kilis’in en büyük nar üreticilerinden olan eski Yavuzlu Belediye Başkanı Mehmet Sakar, 2006 yılından nar ektiğini ifade ederek, “Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün teşvikleriyle nar ektim. Hicaz narı 3 yılından sonra ürün vermeye başladı. Her yıl Ekim ayının ortasında hasad yapmaya başlıyoruz. Topladığımız narları soğuk hava deposuna koyuyorum. Aralık veya Ocak ayında ihracatçılara veriyorum. İhraç olarak Avrupa Birliği ülkelerine de gönderiyoruz. Irak’a gönderiyoruz. Kanada’ya göndereceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.