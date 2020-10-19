Kilis´te 2 kaçak göçmen yakalandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) KİLİS´te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 2 Suriye uyruklu yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesinde plakası açıklanmayan aracı şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kontrollerde, araçta bulunan A.E.H. ve B.D.'nin Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. Bunun üzerine kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, sürücü E.T. ise gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2020-10-19 10:59:41



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