Milletvekili Dülger’den GAÜN Rektörü Özaydın’a hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

GAÜN Rektörlüğüne kısa süre önce atanan Prof. Dr. Arif Özaydın’a AK Parti Kilis milletvekili Dülger hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni görevinde başarılar diledi.

Milletvekili Dülger, “Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın hocamızı ziyaret ederek üstlenmiş olduğu bu kutsal görev dolayısıyla tebrik ettim, başarı dileklerimi sundum. Kendisinin bu görevde hayırlı hizmetlere imza atacağına olan inancım tamdır. Rabbim yar ve yardımcısı olsun” dedi.

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