Jandarma eğitim görün çocukları yalnız bırakmadı

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Kilis’te, İl Jandarma Komutanlığı personeli köy okullarındaki öğrencileri, yalnız bırakmayarak, korona virüs eğitimi verdikten sonra çeşitli hediyeler dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele Birimi tarafından köy okullarında Covid19 hakkında bilgilendirilme yapıldı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan ile jandarma personeli Karamelik köyü ile Güvenli köylerindeki öğrencilere, çanta, kırtasiye malzemeleri, temizlik ürünleri dağıttı. Jandarma dergisinin de dağıtıldığı programda, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, çocuklar ile yakından ilgilendi. Jandarmanın birleştirilmiş sınıflı köy okullarına destek olmaya devam edeceği bildirildi.

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