Kilis’te zeytinde erken hasat dönemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis’te zeytinde erken hasat dönemi

İHA

Kilis’te zeytinde erken hasat dönemi

Kilis’te üreticilerin bir bölümünün zeytin hasadına erken başlayarak elde edilen zeytinyağını iki katı fiyata satması nedeniyle hasada erken başlandı.
Türkiye’de önemli bir zeytincilik merkezi olan Kilis’te bazı üreticilerin toplan zeytinleri soğuk sıkım yaparak kilosunu 5060 TL’den satması nedeniyle hasat erken başladı.
Kilis Valiliği öncülüğünde zeytinyağının daha kaliteli üretilmesi için başlatılan çalışmalar nedeniyle zeytin üreticileri, zeytinleri erken topluyor. Kararmadan toplanan zeytinler, fabrikalarda düşük ısıyla yağa dönüştürülüyor. Zeytin üreticisi Mehmet Mercimek, Kilis’te ilk zeytin hasadına başladıklarını ifade ederek, “Amacımız kaliteli, birinci sınıf yağ üretmektir. Bu nedenle zeytin hasadına başladık. Soğuk sıkım yapılığımız için yağları yüksek fiyata satıyoruz. İnsanlar artık kaliteli yağ tüketmeyi tercih ediyor. Yeşilken topladığımız zeytinlerin asit oranı 05 ile 1 asit arasındadır” dedi.
Zeytinyağı fabrikası sahibi Süleyman Mercimek, erken hasat yapmak isteyenlerin Ekim ayının 15’inde zeytinlerini toplamaya başladığını ifade ederek, “Soğuk sıkım yapmak isteyen üreticilerimiz erken başladılar. Erken hasat ile yapılan zeytinlerin yağları hem daha kaliteli oluyor. Asit oranları 34 civarında oluyor. Bu zeytinyağları diğer zeytin yağlarına oranla daha kaliteli olması nedeniyle fiyatı yüksek ve pahalıdır. Genellikle zeytinyağları Avrupa birliği ülkelerine ihraç olmaktadır. Bizim amacımız Kilis Zeytinyağını dünya ülkelerine tanıtmaktır. Şu an zeytinyağının kilosu 1820 TL, soğuk sıkım zeytinyağının kilosu ise 5060 lira arasındadır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni seçilen belediye başkanını ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan kutladı
YEREL HABERLER Yeni seçilen belediye başkanını ilk olarak ...
Kilis Belediye Başkanlığına Servet Ramazan seçildi 
YEREL HABERLER Kilis Belediye Başkanlığına Servet Ramazan seçildi 
Silajlık mısırda hasat zamanı
YEREL HABERLER Silajlık mısırda hasat zamanı
Kilis´te 9 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kilis´te 9 kaçak göçmen yakalandı
Memur olarak girdiği belediyeye başkan oldu
YEREL HABERLER Memur olarak girdiği belediyeye başkan oldu
Kilis’te göçmen kaçakçılığı
YEREL HABERLER Kilis’te göçmen kaçakçılığı
Rektör Karacoşkun sosyal ve kültürel alan çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Rektör Karacoşkun sosyal ve kültürel alan ...
Milletvekili Dülger’in 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Dülger’in 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü ...
Kilis'te koronavirüs denetimleri artırıldı
YEREL HABERLER Kilis'te koronavirüs denetimleri artırıldı
Kilis'in ayaklı bilgisayarı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kilis'in ayaklı bilgisayarı hayatını kaybetti
Sofralık yeşil zeytinler toplanmaya başlandı
YEREL HABERLER Sofralık yeşil zeytinler toplanmaya başlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X