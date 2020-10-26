Kilis’te 114 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kilis’te, polisin düzenlediği operasyonda 114 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.B’ye ait iş yerine düzenledikleri operasyonda 114 şişe kaçak içki ele geçirildi. T.B. emniyette sorgusunun ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.