Milletvekili Dülger’den 29 Ekim mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 28 Ekim 1918de 7nci Ordu Komutanı sıfatıyla Suriye üzerinden Kilis’e gelişinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Dülger, Kilis ile Türkiye Cumhuriyeti devleti için önemli iki günü birlikte yad ettiğini ifade ederek, “ İlk olarak 28 Ekim 1918 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 28 Ekim 1918de 7nci Ordu Komutanı sıfatıyla Suriye üzerinden Kilis’e gelişinin yıl dönümü.Halkıyla ve ordusuyla bütünleşen ulusumuzun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki Kurtuluş Savaşı’nın kazanmasında güney cephesinin rolü büyüktür. Kilis ise; zeki çocukları, asil gençleri ve çalışkan halkıyla kendisine bir ses verene, bin yankı olmanın en güzel örneğini de milli mücadelede vermiştir. 7. Ordu Komutanı sıfatı ile Suriye Cephesi’nde bulunan Mustafa Kemal, 28 Ekim 1918’de Kilis’e gelişinde şehre girerken ilk yerel milis kuvvetleri tarafından karşılanmasından oldukça etkilenmiş ve ‘İlk ayak bastığım Türk şehrindeki bu uyanıklığa cidden hayran kaldım ve bir daha iman ettim ki bu millet asla ölmeyecektir. Var olun aziz Kilisliler’ demiştir” ifadesini kullandı.

Milletvekili Dülger, sözlerini şöyle sürdürdü, “ İkincisi ise Cumhuriyetimizin Kuruluş yıldönümü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ilan ettiğimiz, son devletimiz Türkiye Cumhuriyetinin 97. kuruluş yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbimizin kazanılmasına ve yeni devletimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı tazimle yâd ediyorum. Cumhuriyet, getirdiği yenilikler ve atılımlar ile Türk Milletine yeni ufuklar açmış, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantımıza bir dinamizm getirerek tarihimizin en büyük çağdaşlaşma hamlesi olmuştur. Tarihten gelen demokrasi kültürümüzle, hukuk devleti kimliğimizle, her gün çoğalan gücümüz ve birikimimizle, büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, temel insani değerlere olan bağlılığı, ilkeli ve vizyoner dış politikasıyla Türkiye, bölgesinde ve dünyada bir ilham kaynağı olmayı günümüzde de sürdürmektedir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin her başarısı sadece kendi vatandaşlarımızın değil,; insanlığın ortak vicdanındaki, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mağdurların, mazlumların, soydaş ve kardeş toplulukların da yüreğindeki umutları besliyor, canlandırıyor harekete geçiriyor. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize yönelik saldırıların gerisinde, Cumhuriyetimizin işte bu seviyeye ulaşmış olmasından duyulan rahatsızlık vardır. Aziz Milletimiz, Cumhuriyetine, demokrasisine ve milli iradesine yönelik tehditleri bertaraf edeceğini ve bu değerlerine son nefesine kadar sahip çıkacağını bugüne kadar tüm dünyaya göstermiş ve bundan sonra da göstermeye hazırdır. Türk Milleti ne zaman bir araya gelmişse, bir ve beraber olmuşsa büyük zaferler kazanmıştır. Gönülleri kaynaştıran büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçıları olan bizler, kardeşçe birbirimizi kucaklayarak, birbirimize sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarımızı hep birlikte kuracağız. Birliğimizi geçmişte olduğu gibi bugün de, gelecekte de hep muhafaza edeceğiz. Birlik ve bütünlüğümüze, demokrasimize, barışımıza, kardeşliğimize sahip çıkmaya, Cumhuriyetimizin temel değerlerini her türlü tartışmanın üzerinde tutmaya devam edeceğiz. Ülkemiz 2023, 2053, 2071 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlerken ve gelişirken, bu ilerlemeye ve gelişmeye yılmadan, yorulmadan, aşkla, şevkle, azimle, çalışarak, omuz verip, katkı sağlayacağız. Bu duygularla ülkemizin gurur günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyorum” ifadesine ver verdi.

