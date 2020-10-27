Kilis'te 112 bin 500 kişiye sıcak yemek

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, 3 ayda 112 bin 500 kişiye sıcak yemek dağıtıldığını söyledi.

Başkan Yardımcısı Erkmen, WFP, GIZ, IOM ve Kilis Belediyesi ortaklığında yürütülen Kilis Belediyesi Aşevi Mutfağında işbaşı eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayan 'Mutfakta Umut Var' kursiyerlerinin sertifikalarını dağıttıklarını ifade ederek, “ Proje kapsamında 3 ay boyunca 112 bin 500 sıcak yemek ihtiyaç sahibi kişilere dağıtıldı. Projemizin ikinci etabı için çalışmalarımıza başladık ve WFP, GIZ, IOM ve Kilis Belediyesi ortaklığında ihtiyaç sahibi kişilere hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

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