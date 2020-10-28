Yabani alıçlar toplanıyor

Kilis’in Polateli ilçesinde dağlarda yabani olarak yetişen alıçlar toplanmaya başlandı.
Polateli ilçesi kırsalında doğal ortamlarda yetişen yabanı alıç, vatandaşlar tarafından toplanıyor. Vatandaşların bir bölümü topladıkları alıçları satılıyor. Bazı vatandaşlar ise topladıkları yabani alıçları sirke yaparak değerlendiriyor. Dağlık alanlarda, yabani olarak yetişen alıç, toplanmadığı zaman yabani hayvanlar tarafından tüketiliyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.