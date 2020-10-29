Musabeyli'de 29 Ekim coşkusu

Kilis’in Musabeyli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Musabeyli Kaymakamlığı bahçesinde gerçekleştirilen törende Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval tebrikleri kabul etti. Kısa süre önce yapımı tamamlanan ve taşınan yeni Kaymakamlığı bahçesinde Cumhuriyeti 97. Kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlenen programa geçildi. Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından şiirlerin okunması ve müzik öğretmenleri tarafından Atatürk’ün sevdiği türkülerin seslendirilmesi ile devam etti. Musabeyli Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz başta olmak üzere daire amir ve müdürleri katıldı.

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