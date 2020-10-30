Hatice ve Mehmet Döğme İlkokulu törenle açıldı

Kilis’te, hayırsever Döğme ailesi tarafından yaptırılan Hatice ve Mehmet Döğme İlkokulu törenle eğitime açıldı.

12 Ekim tarihinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’un girişimleri sonucu Döğme ailesi tarafından Yeni Beşevler semtinde ilkokul yaptırıldı. 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan okul hizmete açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra açılış töreninde bir konuşma yapan Mustafa Döğme, hayatını kaybeden Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’a desteği ve katkısı nedeniyle teşekkür ettiğini ifade ederek, “Merhum belediye başkanımıza, valimize, milli eğitim müdürümüze teşekkür ediyorum. Şirketimizin onursal başkanı Mehmet Döğme’nin sayesinde masrafları ve emeği ailemiz tarafından açılışını yapıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun” dedi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Mustafa Döğme ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt tarafından imzalanan protokol ile okul, Milli Eğitim Bakanlığına devredildi.

Kurdele kesiminden sonra protokol üyeleri okulu gezdi. Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan tarafından Mehmet Döğme ile Mustafa Döğme’ye plaket verildi.

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