Suriye'den gelen araçta 1380 tarihi eser ele geçti

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda, Suriye´den giriş yapan araçta yapılan aramada, 1380 tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.

Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye´den Türkiye´ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen aracı şüphe üzerine durdurdu. Yapılan aramada, aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş 1380 tarihi eser niteliğinde olan sikke ele geçirildi. El konulan sikkeler, Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, ismi açıklanmayan araç sürücüsü ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2020-11-01 12:24:24



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