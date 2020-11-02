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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkanlar Meclisi toplandı

İHA

Başkanlar Meclisi toplandı

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler başkanlığında oda başkanları ile başkanlar meclisi toplantısı yapıldı.
KESOB Binasında gerçekleştirilen toplantıya Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile KESOB Yönetim kurulu üyeleri ile oda başkanları katıldı. Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Organize Sanayi Bölgesinin Tekstil bölgesi olması için çalışmaları devam ettiklerini ifade ederek, “ Hafta sonu yatırım yapacak firmalar ile görüştük. Merhum belediye başkanımız Mehmet Abdi Bulut bu proje için gerçekten çok çalışmıştı. Birden fazla Tekstil fabrikasının kurulacağı alan için proje hazırladık. Kilis Valiliği, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Kilis Belediyesi ile Organize Sanayi bölgesi yönetimi tarafından bir proje çerçevesinde çalışıyoruz. 12 Milyon TL bütçemiz var, binaları yaparak, Tekstil fabrikası yapacak firmalara tahsil edeceğiz. 2 bin 500 civarında işsiz istihdam edilecek. Ayrıca proje ile ilgili firmalar ilimize gelecekler. Ayrıca Uygulama oteliyle ilgili olarak Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk ile görüştük. Yaşar Aktürk tarafından yaptırılacak olan uygulama oteli ile ilgili olarak yarın bir ekip Kilis’e gelecek ” dedi.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Yatırımcının önünü açmak için ellerinden gelen bütün imkanları seferber ettiklerini ifade ederek, “Kilis bilindiği üzere 6’inci bölge içerisinde cazibe merkezleri içerisine alındı. Tekstil fabrikalarının kurulması için Merhum belediye başkanımız Mehmet Abdi Bulut’un ciddi çalışmaları oldu. Bundan sonra da takibini biz yapacağız. İnşallah, Tekstil fabrikalarının kurulmasıyla birlikte 2 bin 5003 bin civarında işsiz gencimiz iş sahibi olacak. OSB’de yeni açılan fabrikalar işçi alıyor. İnşallah, işsizlik sorunu bu Tekstil fabrikalarının açılmasıyla bitmiş olacak. Biz elimizden gelen neyse yapmaya hazırız, yapıyoruz da, güzel günler ilimizi bekliyor, yatırım gelmesi için var gücümüzle çalışıyor ve takibini yapıyoruz” dedi.
KESOB Başkanı Şevket Memiler, Kilis’te 4 bin 637 esnaf ve sanatkar bulunduğunu ifade ederek, “Merhum başkanımızın Mehmet Abdi Bulut’un talimatıyla iş yeri açma ruhsatı bulunmayan esnaflara karşı denetim yapıldı. Bu nedenimler nedeniyle kayıt dışı çalışan bir çok esnaf kaydını yaptırdı. Belediye Başkan Yardımımız Mustafa Tohumcu ile zabıta personeline teşekkür ediyorum. Denetimlerin sürmesini istiyoruz. Kayıtsız çalışanlar, kayıtlı çalışan esnafımıza zarar veriyor. İlimize bir çivi çakanın başımızın üzerinde yere var. Esnaflarımızın rekabet içerisinde olması gerekiyor. Suriyeli esnafları bahane etmeye gerek yok. Zaten Suriyeli esnaflarda kayıt içerisine alınıyor. Burada esnafımıza düşen iş yerlerini yenilemek, daha kaliteli ürün üretmesi ve satması gerekiyor. Hijyen çok önemli, buna dikkat edilmesi gerekiyor. Çalışan işine bakan, kurallara uyan esnafımız iş yapıyor. Pandeme sürecinde tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de esnaflarımız sıkıntı çekmektedir. Başkanlar meclisine katılan Belediye Başkanı Servet Ramazan, Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş’a teşekkür ediyorum” dedi.
Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, Kayıt dışı çalışan esnaflara karşı denetimlerin süreceğini ifade ederek, “Biz tüm esnaflarımızın kayıt altında olmasını, herkesin eşit şekilde çalışmasını istiyoruz. Yasalar neyi emrediyorsa nu yapıyoruz. Her zaman esnafımızın yanındayız. Gerek pandemi gerekse rutin denetimlerimiz sürüyor. Vatandaşımızın daha güvenli gıdaya ulaşması için elimizden gelen neyse yapmaya hazırız. Vatandaşlarımız gördükleri olumsuzluk ve yanlışlıkları bizlere bildirsinler, kapımız herkese açıktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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