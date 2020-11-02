Kilis İl Genel Meclisi toplandı

Kilis’te İl Genel Meclisi, Başkan Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplandı.
İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın Başkanlığında gerçekleştirilen Kasım ayı toplantısında, İl Genel Meclisi gündeminde bulunan 2021 yılı performans programı görüşüldü. Ayrıca meclis gündeminde bulunan İl Özel İdaresi mülkiyetinde bulunan Mahmut İslambey Konağının Kilis Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına tahsisin 1 yıl uzatılmasına, 2021 yılı İl Özel İdaresi bütçesinin taslağının görüşüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.