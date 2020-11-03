Beton firmalarına denetim

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki beton firmalarının yıllık çalışma izin belgeleri incelendi.
Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren beton firmalarının yıllık çalışma izin belgelerinin gerekli denetimleri yapılmıştır. Denetimler sonucunda eksikliği olanlara ruhsat verilmemektedir. Ayrıca eksikliği bulunanlara cezai işlem uygulanmaya devam edilecektir” ifadesine ver verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.