Yağmur geçen yıl aynı döneme oranla 3 kat fazla oldu

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Kilis’te 3 gündün süren sağanak yağış geçen yıl aynı döneme oranla 3 kat fazla oldu.

Kilis’te, 153 gün sonra başlayan yağmur nedeniyle çiftçilerin yüzü güldü. Kilis Meteoroloji İl Müdürü Mustafa Kurt, 1 Ekim 5 Kasım 2019 yılı arasındaki dönemde metrekareye 25 kilogram yağmur düğdüğünü ifade ederek, “Geçen ay yağışımız olmamasına rağmen 3 gün içerisinde ilimize yağan yağış miktarı bugün itibariyle metrekareye 80 kilogram yağmur düştü. Geçen yılın aynı tarihine oranla 3 katından daha fazla yağmur yağdı” dedi.

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