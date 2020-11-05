Valilikten ev ziyaretleriyle ilgili açıklama

Kilis Valiliği. vatandaşları uyararak akraba, arkadaş ve komşu ziyaretlerinin durdurulmasını istedi.
Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kıymetli Hemşerilerimiz, Covid19 salgını tehdidi yoğun bir şekilde devam etmektedir. Kapalı mekanlarda yapılan akraba, arkadaş, komşu ev ziyaretlerinin çok ciddi bulaş kaynağı olduğu görülmektedir. Lütfen anılan ziyaretleri durduralım. Akrabamızın, arkadaşımızın, komşumuzun yuvasına hastalık götürmeyelim" ifadesine ver verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.