Başkan Ramazan, "Sıfır Atık Dalışı" programına katıldı

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Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde "Sıfır Atık Dalışı" etkinliğine katıldı.

Dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) "Katı Atık Yönetimi Projesi" kapsamında büyük bölümü Birecik Barajı altında kalan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde "Sıfır Atık Dalışı" etkinliğine Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan’da katıldı. Milli sporcu Şahika Ercümen, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın katıldığı etkinlik ile ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Servet Ramazan, “UNDP ortaklığıyla gerçekleşen Sıfır Atık projesi kapsamında Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canbolat UNDP Türkiye temsilcisi Claudio Tomasi ve Dünya Dalış şampiyonu Şahika Ercümen ile birlikte sular altında kalan Halfeti’de sularımız çöpleşmesin konusu altında dalış etkinliğine katılım sağladık. Genç sporcumuza başarılar diliyorum” dedi.

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