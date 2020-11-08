Kilis’te yerli sofralık zeytin piyasada

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Kilis'te, yeni mahsul sofralık yeşil zeytin 5 ile 7 TL arasında satışa sunuluyor.

Türkiye'de, önemli bir zeytin üretimine sahip olan Kilis'te, yeni mahsul yerli sofralık yeşil zeytinin sabah pazarında satılmaya başlandı. Pazarda 57 TL arasında satılan sofralık yeşil zeytinde en çok tercih edilen ise kilosu 7 TL'den satışa sunulan Kilis yağlık zeytin oluyor.

Kilis’te zeytin bahçesi olmayan vatandaşlar, pazardan aldıkları yeşil zeytinleri evlerinde bidonlara koyarak tatlandırdıktan sonra kahvaltıda tüketiliyor.

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