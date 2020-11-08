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Kilis’te yerli sofralık zeytin piyasada

İHA

Kilis’te yerli sofralık zeytin piyasada

Kilis'te, yeni mahsul sofralık yeşil zeytin 5 ile 7 TL arasında satışa sunuluyor.
Türkiye'de, önemli bir zeytin üretimine sahip olan Kilis'te, yeni mahsul yerli sofralık yeşil zeytinin sabah pazarında satılmaya başlandı. Pazarda 57 TL arasında satılan sofralık yeşil zeytinde en çok tercih edilen ise kilosu 7 TL'den satışa sunulan Kilis yağlık zeytin oluyor.
Kilis’te zeytin bahçesi olmayan vatandaşlar, pazardan aldıkları yeşil zeytinleri evlerinde bidonlara koyarak tatlandırdıktan sonra kahvaltıda tüketiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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