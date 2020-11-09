Kilis’te göçmen kaçakçılığı

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Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla giriş yapan 11 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde iki aracı durdurdu. Araçta bulunanların yapılan kimlik kontrolünde 11 kişinin illegal yollarla Suriye’den Türkiye’ye geldikleri belirlendi. Yabancı uyruklu 11 kişi sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilirken, araç sürücüleri A.A. ile A.A. ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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