Kilis´te, 11 kaçak göçmen yakalandı

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) KİLİS´te, polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 araçta, Suriye uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde 2 aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçlarda yapılan incelemede, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları saptanan 11 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Araç sürücüleri gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2020-11-09 10:18:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.