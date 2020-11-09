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(Özel Haber) Zeytin hasadında geleneksel yöntem ’sırık’ Zeytin tanelerini düşürmeye yarayan sırıklar, ateşte ve maharetli ustaların ellerinde şekil aldıktan sonra tanesi 25 TL’ye satılıyor

İHA

(Özel Haber) Zeytin hasadında geleneksel yöntem ’sırık’ Zeytin tanelerini düşürmeye yarayan sırıklar, ateşte ve maharetli ustaların ellerinde şekil aldıktan sonra tanesi 25 TL’ye satılıyor

Kilis’te zeytin ağacından tanelerini düşürmeye yarayan sırıklar, ateşte ve maharetli ustaların ellerinde şekil aldıktan sonra tanesi 25 TL’ye satılıyor
Piyasada birbirinden farklı çeşitte teknolojik alet ve araç bulunmasına rağmen Kilis’te zeytin hasadı, geleneksel yöntemlerle gerçekleşiyor. Ateşte ve ustaların maharetleri ellerinde şekillenen zeytin toplama sırıklarının tanesi 25 TL’ye satılıyor.
Kilis’te zeytin hasadında uzun yıllardan bu yana kullanılan sırıklar, ateş ve ustaların maharetli ellerinde şekil almaya devam ediyor. Gelişen teknoloji ile birlikte özellikle tarım alanında kullanılan yeni makineler ve aletlere rağmen Kilis’te zeytin üreticilerinin bir bölümü geleneksel alışkanlıklarından vazgeçmeyerek, teknolojik aletlere göre daha kolay, masrafsız kullanımı olan sırıkları tercih ediyor. Sırıklar, dayanaklılığı nedeniyle de ilgi görüyor.

Maharetli ellerde şekil veriliyor
Kilis’te maharetli ustaların elinde ateşle şekil alan sırıklar, daha sonra makinelerde yapılan işlemlerin ardından hazır hale geliyor. Boyu 3 ve 5 metre arasında olan sırıkların tanesi 25 TL’den satışa sunuluyor. Sırık satıcısı Uğur Çiftçi, 18 yıldır sırık üretimi yaptığını ifade ederek, “Benden başka sırık üretip satan kalmadı. Sırığın tanesini 25 TL’den satıyoruz. Sırıkları Kilis dışından getiriyoruz. Sırıkların boyu 3 metre ile 5 metre arasında, alıcının isteğine bağlı bir şekilde satışa hazır hale getiriliyor” dedi. Eğri olan odun dallarını ateşte iyice ısıtıldıktan sonra yuvarlak demir içerisinde dövüldüklerini ifade eden Çiftçi, “Daha sonra hızar makinesi ile düzeltiyoruz. Yıldı bir iki ay sırık üretiyoruz. Hasat zamanı yaklaştığı zaman işimiz artıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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