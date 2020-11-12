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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis’te nar hasadında sona gelindi

İHA

Kilis’te nar hasadında sona gelindi

Kilis tarımında önemli bir yer tutan narın hasadının sonuna gelirken, Narın kilosu 23 TL arasında değişen fiyatla alıcı buluyor.
10 bin dekar alanda nar üretimi yapıldığı kentte geçen ay başlayan nar hasadı bu ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. Kilosu 23 TL arasında değişen fiyatlarla satılan nar, üreticisinin yüzünü güldürdü. Bazı üreticiler, nar ekşisi yaparak satarken, bazıları ise topladıkları narları piyasaya sürüyor. Nar hasadının sonuna geldiği, bazı üreticiler, hasadı tamamladığı, bazılarının ise bir haftaya kadar tamamlayacakları bildirildi.

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