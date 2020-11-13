Kilis´te, 4 kaçak göçmen yakalandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) KİLİS´TE, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, Suriye uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Oylum Mahallesi´nde bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri saptanan 4 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçaklar, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İsmi açıklanmayan araç sürücüsü ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2020-11-13 09:37:20



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