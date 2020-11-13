Kilis Belediyesi Fen \u0130\u015fleri M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan k\u0131\u015f \u00f6ncesi asfalt \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 h\u0131zland\u0131. Fen \u0130\u015fleri M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan, K\u0131\u015f \u00f6ncesi asfalt ve yaka \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor. Necmettin Erbakan Mahallesinin asfalt\u0131 tamamlan\u0131rken, kent genelinde yama ve asfaltlama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 aral\u0131ks\u0131z bir \u015fekilde s\u00fcr\u00fcyor. Fen \u0130\u015fleri M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri taraf\u0131ndan K\u0131\u015f \u00f6ncesi asfalt ile yama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n planland\u0131\u011f\u0131 gibi s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n devam edece\u011fi bildirildi.