Komutanlardan Vali Soytürk’e ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Soner Oruçoğlu, Kilis Valisi Recep Soytürk’ü ziyaret etti.

Valilik Makamında gerçekleştirilen ziyarette, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve Garnizon Komutanı Kilis 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Soner Oruçoğlu, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ettiler.

Tuğgeneral Osma ile Piyade Albay Oruçoğlu, Kilis’in sorumluluk alanındaki Sınır birlikleri ile Suriye’deki askeri faaliyetler hakkında Vali Soytürk’e bilgi verdiler.

5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma’nın 1’inci Hudut Alay Komutanlığına bağlı askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.